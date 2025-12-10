الخليج.. كينج يقترب من العودة

اقترب النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم من العودة إلى التدريبات، في المعسكر الإعدادي المنظم حاليًا في مدينة العين الإماراتية، ضمن برنامج التأهيل في فترة التوقف الجارية، والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب «فيفا» 2025، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» الأربعاء.

وكان جوشوا «33 عامًا»، خضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجاوز التمزق العضلي الذي داهمه خلال مباراة فريقه الأخيرة مع الحزم ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، وأجرى بعدها كشفًا عبر أشعة الرنين المغناطيسي، وأثبتت وجود تمزُّقٍ في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.

ويحتل كينج وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد تسعة أهدافٍ، متساويًا مع البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

ويتخلَّف النرويجي بفارق هدفٍ واحدٍ عن صدارة الهدافين التي يحتلها البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر.