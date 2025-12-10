بعد الافتتاح.. كمبوديا تنسحب من ألعاب شرق آسيا

انسحبت كمبوديا، الأربعاء، من دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، وفقًا لما أعلنه مسؤول أولمبي، وذلك بعد تصاعد حدة النزاع الحدودي مع تايلاند، الدولة المضيفة.

وكتب فات تشامروين، رئيس اللجنة الأولمبية الكمبودية رسالة إلى اتحاد ألعاب جنوب شرق آسيا، أوضح خلالها أن بلاده ستعيد كافة الرياضيين إلى الوطن، جاء فيها :«نظرًا للمخاوف الجدية والطلبات الواردة من عائلات رياضيينا بضرورة عودة أقاربهم فورًا إلى الوطن، يتعين على اللجنة الأولمبية الوطنية سحب كامل بعثتنا وترتيب عودتهم السريعة إلى كمبوديا لأسباب تتعلق بالسلامة».

وسبق لكمبوديا أن انسحبت من ثماني رياضات في الألعاب التي تستضيفها تايلاند.

وافتُتحت الألعاب رسميًا، الثلاثاء، والتي تستمر حتى 20 ديسمبر الجاري في بانكوك، والمقاطعة الساحلية القريبة تشونبوري، بمشاركة آلاف الرياضيين من دول جنوب شرق آسيا الذين سيتنافسون في مسابقات كرة القدم، والمبارزة، إلى جانب التزلج على الألواح الشراع، والرياضات القتالية.

وحضرت بعثة صغيرة من كمبوديا في مسيرة الرياضيين خلال حفل الافتتاح.

وشهد حفل الافتتاح، المنظم في ملعب «راجامانجالا» الوطني في بانكوك، مشاركة نجم الـ«كيه بوب» التايلاندي بامبام.