«فورمولا 1».. بعد 20 عاما ماركو يترك ريد بول

يغادر النمساوي هلموت ماركو، المستشار في فريق ريد بول، المنافس ضمن سباقات «فورمولا 1»، الحظيرة النمساوية، حسبما أعلنه الفريق.

وأصدر ريد بول بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«بعد أكثر من 20 عامًا من العمل مستشارًا لرياضة السيارات في ريد بول، قرر هيلموت ماركو التقاعد بنهاية عام 2025، لقد كان أحد المهندسين الرئيسيين لعصر ريد بول في الـ«فورمولا 1»، وكذلك لبرنامج الناشئين».

ونقل ريد بول عن ماركو قوله :«انخرطتُ في رياضة السيارات لستة عقود، وكانت الأعوام العشرين التي قضيتها مع ريد بول مغامرة استثنائية وناجحة للغاية، كانت حقبة رائعة، أسهمتُ في رسم معالمها ومشاركتها مع العديد من الموهوبين، كل ما بنيناه وحققناه معًا يجعلني فخورًا».

وحضر النمساوي صاحب الـ 82 عامًا، بقلب مسيرة ريد بول، في الـ«فورمولا 1» منذ ظهور الفريق على الحلبة عام 2005، مسهمًا في الإشراف على ستة ألقاب للصانعين، وثمانية للسائقين.

ويُعد ماركو، الفائز بسباق لومان 24 ساعة عام 1971، على بورشه مقرّبًا من الهولندي ماكس فيرستابن، الذي خسر لقبًا خامسًا على التوالي بفارق نقطتين فقط، أمام البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين في أبوظبي، الأحد الماضي.

وكان ماركو مسؤولًا عن برنامج السائقين الشباب في ريد بول، وخلف تتويج الألماني سيباستيان فيتل بألقابه الأربعة، إضافة إلى بروز فيرستابن كأحد أهم السائقين عبر التاريخ.

ووفقًا لموقع «موتورسبورت»، فإن قرار الانفصال عن ماركو اتُخذ بعد محادثات مع مسؤولي ريد بول في أبوظبي الإثنين الماضي، من بينهم أوليفر مينتسلاف، أحد المديرين التنفيذيين في الشركة والمسؤول عن القطاع الرياضي.

وغادر ماركو بعد أشهر من إقالة ريد بول البريطاني كريستيان هورنر، مدير الفريق، الذي زامله منذ التأسيس قبل نحو عقدين.