صباحية قبل التجريبية

أنهى لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم كافة استعداداتهم صباح الأربعاء قبل مواجهة فريق بالم سيتي التجريبية ضمن برنامج الإعداد في معسكر دبي خلال فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)