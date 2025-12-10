الاتحاد.. كونسيساو رفض معاذ ويناور قبل سيتي

فضّل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إكمال معاذ فقيهي برنامج تأهيله بمقر النادي في جدة، وعدم ضمه لمعسكر مدينة دبي الإماراتية الجاري حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن فقيهي «23 عامًا»، لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا من طبيب النادي، بعد العودة من الإجازة السبت الماضي.

وتعرض الظهير الأيسر في القطب الجداوي، لإصابة في الكاحل في السابع عشر من أكتوبر الماضي، أمام الفيحاء بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

من جانب آخر، ذكر لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن عبد العزيز البيشي لاعب الوسط، أبدى جاهزيته للعودة من جديد، بعد مشاركته في تدريبات اليومية بمعسكر دبي، إذ غاب عن المشاركة في المواجهات الثلاث الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف الجارية حاليًا والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب «فيفا» 2025، بسبب الإصابة.

إلى ذلك أنهى لاعبو الاتحاد، تدريباتهم صباح الأربعاء، من خلال فرض تدريبات لياقية خفيفة، استعدادًا للمواجهة التجريبية أمام بالم سيتي الإماراتي «درجة ثالثة»، والتي تلعب عند الـ 04:00 عصرًا، وذلك ضمن فترة الإعداد بالمعسكر.