قبل ألونسو.. من هم أبرز 5 أسماء واجههم جوارديولا لاعبا ومدربا؟

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبي لموسم 2025-2026، في مواجهة تكتيكية مرتقبة بين الثنائي بيب جوارديولا، مدرب «السماوي» وتشابي ألونسو، مدرب «الملكي».

وقبل رحيله عن صفوف برشلونة لاعبًا عام 2001، لعب جوارديولا أمام ألونسو داخل الملعب، خلال موسم 2000-2001 في بطولة «لاليجا» الإسبانية، حين كان الأول قائد برشلونة، فيما كان ألونسو لاعبًا صاعدًا في صفوف ريال سوسيداد.

وضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني عام 2001، التقى جوارديولا وألونسو وجهًا لوجه في ملعب «كامب نو»، حين فاز برشلونة مع بيب على سوسيداد بنتيجة 3-0، ليرحل بعدها جوارديولا عن «لاليجا» متجهًا إلى إيطاليا.

ويعود جوارديولا لمواجهة ألونسو في إسبانيا من جديد، لكن على مستوى التدريب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد، ضمن مواجهات البطولة القارية.

وواجه الإسباني جوارديولا خصمه الأرجنتيني دييجو سيميوني، لاعبًا ومدربًا أكثر من مرة، إذ ارتدى جوارديولا قميص برشلونة لأعوام طويلة، فيما احترف سيميوني في «لاليجا» مع أتليتكو مدريد وإشبيلية، إضافة إلى لعب الثنائي وجهًا لوجه على الصعيد الدولي.

وفي 13 مباراة خاضها جوارديولا اللاعب ضد سيميوني اللاعب، فازت فرقه في 5 مواجهات وخسرت 4 إضافة إلى 4 تعادلات.

وبعد أعوام طويلة، درب جوارديولا فرق برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، فيما قاد سيميوني فريق أتلتيكو مدريد.

وعلى مستوى التدريب، التقى جوارديولا وسيميوني 5 مرات، انتصرت فرق جوارديولا في 3 وخسرت مرة، وتعادل واحد، كان في اللقاء الأخير الذي جمع الثنائي خلال قمة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يُعد سيميوني الوحيد الذي واجه جوارديولا لاعبًا ومدربًا، بل أيضًا تواجه بيب مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أكثر من مرة لاعبًا ومدربًا.

وفي ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، لعب جوارديولا في صفوف البرشا بينما ارتدى بوكيتينو قميص إسبانيول، ليلتقي الثنائي في 11 مباراة، حقق خلالها جوارديولا 7 انتصارات، وخسر مرتين، وتعادل مثلهما.

وفي مجال التدريب، تواجه جوارديولا وبوكيتينو في 25 مباراة، سواء في إسبانيا أو إنجلترا، إذ فازت فرق جوارديولا في 14 وخسرت 4 وتعادلت في 7 ، سواء في «لاليجا» أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أنهما لعبا معًا في فريق برشلونة لأعوام ومع منتخب إسبانيا، إلا أن جوارديولا واجه لويس إنريكي لاعبًا أكثر من مرة في مباريات الكلاسيكو، حين كان يلعب إنريكي في صفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى البرشا.

وخلال 9 مباريات سابقة بين الثنائي في الملعب، فاز جوارديولا في 3 مباريات وانتصر إنريكي مرتين، إضافة إلى 4 تعادلات، أما على مستوى التدريب، تواجه الثنائي في 5 مباريات، انتصرت فرق جوارديولا مرتين، وفازت فرق إنريكي في 3.

ولعب أيضًا جوارديولا ضد زين الدين زيدان في مباراتين من قبل، حيث تبادل منتخبا إسبانيا وفرنسا الفوز، ليحقق كل منهما انتصارًا، قبل أن يلتقي الثنائي من جديد مدربين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حين قاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي للفوز على ريال مدريد زيدان في مباراتين، ضمن منافسات دور الـ16 في البطولة القارية.

وواجه جوارديولا خصمه سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي الحالي، لاعبًا ومدربًا من قبل، حيث التقى الثنائي سابقًا في 3 مباريات في «الكالتشيو» ورفقة منتخبي إسبانيا وإيطاليا، حقق خلالها إنزاجي انتصارين وفاز بيب مرة.

وبعد تحول الثنائي إلى التدريب، التقى الثنائي في 3 مباريات، فاز بيب مع السيتي على إنتر ميلان إنزاجي بنتيجة 1-0 في نهائي دوري الأبطال عام 2023، وانتصر إنزاجي مع الهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم للأندية لعام 2025، إضافة إلى تعادل سابق بين المدربين.