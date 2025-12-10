لايبزيج يُعين أول رئيسة تنفيذية في الكرة الألمانية

باتت السويسرية تاتيانا هيني، أول امرأة تتولى الرئاسة التنفيذية لنادٍ في كرة القدم الألمانية، بعد أن عيّنها نادي لايبزيج في هذا المنصب، الأربعاء.

وأصدرت هيني بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«أتوق للبداية في يناير المقبل للتعرف على النادي بشكل أعمق، معًا، نريد أن نواصل ما هو بالفعل مسارًا ناجحًا، وأن نحقق أهدافنا الطموحة».

وتتولى السويسرية البالغة 59 عامًا مهامها بدءًا من مطلع العام المقبل، وستترأس المجلس الإداري للنادي.

وتُعد هيني لاعبة كرة قدم سابقة، خاضت 23 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، ومنذ اعتزالها، تولت مسؤوليات إدارية في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم والاتحاد السويسري.

وخلال حفل نُظم في لايبزيج للكشف عن المقر الجديد للنادي، أوضح أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي السابق للنادي، وعضو مجلس إدارة شركة ريد بول حاليًا، أن النادي يمكنه أن يخطو الخطوة التالية تحت قيادة الرئيسة التنفيذية الجديدة، مشيدًا بخبرات هيني الكبيرة المتمثلة بمزيج المعرفة المتخصصة والقيادة والتفكير الاستراتيجي.

ومنذ صعوده إلى الدوري الألماني، أحرز لايبزيج لقب كأس ألمانيا مرتين، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2020، من دون أن يتمكن بعد من إحراز لقب «البوندسليجا» فحل وصيفًا في موسمي 2017 و2021.

وسبق أن تولى يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، يناير 2025، مشرفًا على شبكة الأندية المتعددة التي تضم كلًا من لايبزيج، وسالزبورج النمساوي، ونيويورك الأمريكي، وبراجانتينو البرازيلي.