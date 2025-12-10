أمم إفريقيا.. جزر القمر تتسلح بـ26 لاعبا

يشارك منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ديسمبر الجاري، في المغرب بتشكيلة تضم لاعبين محترفين في أندية خارج البلاد.

وكشف ستيفانو كوزين، مدرب جزر القمر، الأربعاء، عن قائمة تضم 26 لاعبًا، من بينهم أمير زيد، وكاري يانيس، اللذان يلعبان في ناديين بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

ويواجه جزر القمر، أصغر دولة مشاركة في البطولة، المغرب المضيف، في المباراة الافتتاحية التي تلعب في الرباط 21 ديسمبر الجاري، كما يلعب أيضًا أمام مالي وزامبيا في الدور الأول.

وتحضر جزر القمر في كأس الأمم للمرة الثانية بعد مشاركتها في نسخة 2021، حين أطاحت بغانا خارج البطولة، وتأهلت إلى دور الستة عشر.

ولا يزال سبعة لاعبين من تلك التشكيلة ضمن القائمة الحالية، من بينهم المهاجم الفردو بن نبوهان، صاحب الـ36 عامًا.