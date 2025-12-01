قبل مواجهة الاتحاد.. ماذا تعرف عن بالم سيتي؟

في أكتوبر من عام 2023 تأسس نادي بالم سيتي الإماراتي في دبي تحت اسم القبيلة، وكان يُعرف أيضًا بـ365 إف سي، ثم غيّر اسمه رسميًا في أكتوبر 2025 إلى إف سي بالم سيتي بعد رفض الاتحاد الإماراتي للكرة القدم الاسم السابق لعدم ملاءمته.

ويواجه الاتحاد نظيره بالم سيتي، الأربعاء، في مواجهة تجريبية.

ويقع مقر النادي في مدينة دبي، ويشارك حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإماراتي الذي يُعد المستوى الثالث في الهيكل الكروي المحلي.

قاد سهيل فارام الفكرة الأولى لتأسيس النادي الذي وصف في مقابلة تلفزيونية كيف بدأ المشروع كحلم لبناء فريق من الصفر يجمع مواهب شابة، ويسعى لبناء شراكات دولية لجذب الخبرات، وإبرام اتفاقيات تعاون مع عدة أندية مثل نادي فليتوود يونايتد الإنجليزي في الدرجة الثانية الإنجليزية لتبادل اللاعبين والتدريبات، واختار ستيفن تايلور اللاعب الإنجليزي السابق مدربًا بعد اعتزاله.

خاض الفريق أول مباراة تنافسية له في سبتمبر 2024 أمام تي إف إيه دبي، وحقق فيها الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل ريتشي دانكوا الهدف الأول في تاريخ النادي، أنهى الفريق موسم 2024 في المركز الرابع بدوري الدرجة الثالثة من بين ستة عشر فريقًا، مما ضمن صعوده إلى دوري الدرجة الثانية، وفي يوليو 2025 انتهت عقود اللاعبين الأولى وأصبحوا أحرارًا.

أعلن النادي عن صفقات جديدة، شملت الإسباني أليخاندرو بوزويلو، الذي لعب سابقًا لتورونتو إف سي ونادي النصر الإماراتي، وانضم إليه الجناح الإسباني كريستيان تيلو، الذي سبق له اللعب مع برشلونة وبورتو، قادمًا من العروبة السعودي، كما أبدى النادي اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي لعب سابقًا لإنتر ميلان ومانشستر سيتي، وتولى الإسباني إيناكي بيني حاليًا تدريب الفريق، مؤكدًا حاجة الفريق للخبرة الدولية لتحسين النتائج.

فاز النادي بأول مباراة في كأس الاتحاد الإماراتي في نوفمبر 2025 أمام مادينا إف سي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها اللاعبون الأجانب، أبرم النادي عقود رعاية مع جيرسي بيرد للزي الرسمي وسوبريم إف إكس كراعٍ رئيسي، تهدف هذه الشراكات لدعم توسع النادي في الدوريات الخليجية، أعلن رئيس النادي الشيخ أحمد بن سلطان آل نهيان عن خطة لإنشاء أكاديمية شبابية في دبي سبورتس سيتي، والهدف هو الصعود إلى الدرجة الأولى خلال موسمين.