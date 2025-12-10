كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يُغادر إلى قطر

تُغادر بعثة فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، علي متن طائرة خاصة، إلى الدوحة، العاصمة القطرية، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز، السبت المقبل، مع الفائز من لقاء «ديربي الأمريكتين» بين كروز أزول المكسيك وفلامنجو البرازيلي، في الدور قبل النهائي لكأس إنتركونتيننتال، التي تستضيفها الدوحة، العاصمة القطرية، على لقب كأس التحدي.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب الفريق الأربعاء، القائمة النهائية، والتي تضم، أحمد الشناوي ومحمود جاد وزياد هيثم في حراسة المرمى، ومحمود مرعي وعلي جبر وأحمد سامي وطارق علاء ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وعبدالرحمن جودة وأسامه جلال وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومهند لاشين.

كما تشمل القائمة عبدالرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومصطفي زيكو ومحمد رضا بوبو ومصطفي فتحي ويوسف أوباما وبلاتي تورية وإيفرتون دي سليفا ومحمود زلاكه وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي

يذكر أن بيراميدز، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، صعد للدور قبل النهائي في كأس إنتركونتيننتال، عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، سبتمبر الماضي، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث «أفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء».