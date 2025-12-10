برهان وفضل والمطرف يحيون مهرجان الرياض للمسرح

يحتضن مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة مجموعة من الحفلات الغنائية على المسرح الأحمر، خلال الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر الجاري، في إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب، وبحضور جماهيري مرتقب يعكس الاهتمام المتنامي بالمشهد الثقافي والفني في السعودية.

وتنطلق أولى الحفلات الغنائية الجمعة 15 ديسمبر، حيث يحيي الفنان برهان والفنانة أروى السعودية أمسية غنائية جماهيرية على المسرح الأحمر.

وفي اليوم الثالث، الأحد 17 ديسمبر، يقدّم الفنان محمد فضل شاكر حفلة غنائية يلتقي فيها جمهوره السعودي في أجواء فنية تفاعلية.

ويشهد اليوم الرابع، 18 ديسمبر، حضور الموسيقار إياد الريماوي، حيث يقدّم عرضًا موسيقيًا يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ليُكمل بعدها الفنان مطرف المطرف سلسلة الأمسيات الغنائية في اليوم الخامس، 19 ديسمبر.