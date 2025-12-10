القادسية.. ذكري من الدوحة إلى دبي

انضم جهاد ذكري، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى معسكر ناديه، الجاري حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب «فيفا» 2025، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، ذكري من قائمة الأخضر التي تواجه فلسطين الخميس ضمن ربع نهائي البطولة العربية في الدوحة، بناء على التقرير الطبي المقدم من طبيب الأخضر، بعد أن بينت الفحوصات التي خضع لها على موضع إصابته، حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتعرض ذكري، لإصابة عضلية خلال مشاركته بديلًا عن حسان تمبكتي عند الدقيقة 62 من مواجهة المنتخب السعودي أمام جزر القمر والتي كسبها الأخضر 3-1.

وغاب مدافع القادسية عن المشاركة مع الأخضر في الجولة الأولى أمام عُمان، وظهر بديلًا في الثانية وغاب عن مباراة المنتخب المغربي التي خسرها الأخضر 0-1.

ويملك ذكري 6 مباريات دولية مع الأخضر، وتعد مواجهة اليابان في طوكيو في تصفيات كأس العالم 2026، أولى مبارياته الدولية.