نخبة آسيا.. سول يتعادل مع ملبورن

تعادل فريق سول الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم مع ضيفه ملبورن سيتي الأسترالي، بهدف لكل منهما، الأربعاء، على ملعب كأس العالم، الواقع في سول، العاصمة الكورية الجنوبية، وذلك ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الشرق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبادر سول بالتسجيل عن طريق نجمه جيسي لينجارد في الدقيقة 31، قبل أن يدرك ملبورن سيتي التعادل بواسطة تاكيشي كاناموري في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ملبورن إلى 10 نقاط في المركز الرابع، متفوقًا بفارق نقطة على سول، صاحب المركز الخامس.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية سواء بمنطقة الشرق أو منطقة الغرب، إذ تنظم مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تجرى مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل المقبل.