مصدر لـ «الرياضية»: تامر بخير و«عابدين» يعيده

أكد لـ«الرياضية» مصدر مقرب من الفنان المصري تامر حسني أن حالة الأخير الصحية في تحسن مستمر، وهناك متابعة طبية مستمرة بين ألمانيا ومصر لمراقبة وضعه الصحي، مؤكدًا أنه على الرغم من صعوبة العملية، إلا أن الأطباء أكدوا أنه في تحسن.

تأتي هذه التطمينات في ظل استعدادات الفنان تامر حسني للعودة إلى جمهوره من خلال أول حفل له بعد الوعكة الصحية، وهو حفل خيري كبير لصالح جمعية «راعي مصر» في قصر عابدين الملكي 20 ديسمبر الجاري.

وكان تامر قد وجه رسالة لجمهوره عبر حساباته الشخصية بخصوص الحفل، قائلًا: «حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر».

وأكد القائمون على تنظيم الحفل أن تذاكر الحفل أوشكت على النفاد، بعد طرحها عبر موقع «تذكرتي» الإلكتروني.