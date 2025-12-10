الجماهير السعودية تتسلم تذاكر فلسطين

توافدت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عصر الأربعاء، على فندق «ثيرتي فايف ويست باي لاكجري أبارتمنتس» في الدوحة، لتسلم التذاكر المجانية لمواجهة الأخضر أمام فلسطين، الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب «فيفا» 2025.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني عند الـ 08:30 مساء الخميس، على ملعب لوسيل، في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ويغيب عن مواجهة الصقور، جهاد ذكري الذي استبعده الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية في المجموعة «B» برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على عُمان في الجولة الأولى 2-1 سجلا عن طريق فراس البريكان وصالح الشهري، والفوز على جزر القمر 3-1 أحرزها محمد كنو «هدفين» وسالم الدوسري، قبل أن يخسر أمام المغرب بهدف دون مقابل.