موسم الرياض.. طرح تذاكر عرضي SmackDown وRoyal Rumble

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، عن طرح تذاكر عرضي WWE SmackDown وRoyal Rumble 2026، الأربعاء، في إطار الاستعداد لاستضافة أحد أكبر أحداث WWE في العالم ضمن موسم الرياض 2025.

وتستضيف الرياض العاصمة السعودية، وللمرة الأولى خارج أمريكا الشمالية عرض Royal Rumble في كافد، السبت 31 يناير 2026، يسبقه عرض SmackDown، الجمعة 30 يناير في الموقع نفسه، ليحظى الجمهور بفرصة حضور فعاليتين متتاليتين من أبرز عروض WWE العالمية، التي يمكن حجز تذاكرها من خلال تطبيق Webook.

ويشهد الحدث تنظيم النزال الملكي الشهير الذي يشارك فيه 30 مصارعًا و30 مصارعة، إذ ينال الفائز في كل فئة فرصة المنافسة على اللقب في WrestleMania 42 في لاس فيجاس، كما سيُبث لقاء Royal Rumble مباشرة عبر منصات ESPN في الولايات المتحدة، وعبر Netflix للجمهور حول العالم.

ويعكس تنظيم Royal Rumble في الرياض امتدادًا لمسار الشراكة المتنامية بين الهيئة العامة للترفيه وWWE، التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في استقطاب أبرز العروض العالمية إلى السعودية. وتمثل استضافة Royal Rumble محطة رئيسة ضمن هذا التعاون، تمهّد للوصول إلى الحدث الأكبر في عالم المصارعة، وهو: WrestleMania 43، الذي سينظم في الرياض عام 2027، وللمرة الأولى خارج أمريكا الشمالية.