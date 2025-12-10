لوسيل.. زهرة تفتحت في 4 أعوام.. وأجمل ذكرياتها الانتصار السعودي على ميسي

بعد أربعة أعوامٍ من الأعمال الإنشائية، أهدت قطر كرة القدم العالمية، أواخر عام 2021، أحد أكبر 10 ملاعب على مستوى العالم، وهو «لوسيل»، الذي استمد اسمه من طبيعة البلد الخليجي ويتسع لـ 88 ألفًا و966 متفرجًا، ويرتبط في ذاكرة السعوديين بالفوز التاريخي لمنتخبهم الأول على الأرجنتين ضمن كأس العالم 2022.

على الملعب ذاته، المُستوحَى شكلُه الخارجي من المصابيح القديمة، يواجه المنتخب السعودي، الخميس، نظيره الفلسطيني، في ربع نهائي كأس العرب 2025.

يقع الملعب داخل منطقة عمرانية سياحية حديثة تحمل اسمه، شيّدتها قطر بعد 2005 على الساحل.

وعلى غرار التصميم المعماري، اشتُقّ الاسم من الطبيعة والتراث. فـ «لوسيل» زهرة نادرة معروفة في قطر، ويُقال لها أيضًا «الوسل» و«الوسيل».

تصميم الملعب وضعته شركة بريطانية شهيرة «فورستر وشركاؤه»، فيما نفذ المشروعَ تحالفٌ بين شركة صينية وأخرى قطرية. وكانت البداية في إبريل 2017، وانتهت الأعمال في نوفمبر 2021، فيما افتُتِحت المنشأة فعليًا في سبتمبر 2022 بمباراةٍ محليةٍ بين فريقي العربي والريان. في الشهر التالي، استضاف الملعب الجديد مباراة كأس سوبر لوسيل بين فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري، التي كسِبها الأول وعُدّت «بروفة» قبل احتضان 10 من مباريات المونديال نهاية العام ذاته.

وأولى هذه المباريات فجّر مفاجأة كروية دوّت أصداؤها عالميًا، مع فوز «الصقور الخُضر» على الأرجنتين 2ـ1 ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة.

وبعد ثمانية أيام، عاد المنتخب السعودي إلى الملعب ذاته، وخسِر 1ـ2 من نظيره المكسيكي، ضمن الجولة الثالثة.

ووصل «لوسيل» إلى طاقته الاستيعابية القصوى ثلاث مراتٍ منذ افتتاحه، كُلُّها خلال كأس العالم 2022 وبحضورٍ أرجنتيني.

وعرِفَت مواجهات رفاق الأسطورة ليونيل ميسي أمام كلٍ من المكسيك، في 26 نوفمبر، وكرواتيا، في 13 ديسمبر، وفرنسا، في 18 ديسمبر، امتلاء 100 في المئة من المقاعد. وأمام 88 ألفًا و966 متفرجًا، تُوِّج ميسي وزملاؤه بكأس أكبر محفل كروي عالمي.

وخلال كأس آسيا مطلع العام الماضي، استضاف الملعب مباراتين، إحداهما النهائي الذي كسِبه المنتخب المضيف أمام نظيره الأردني.

وحتى الآن، جرت أربعٌ من مباريات كأس العرب على الأرضية ذاتها، آخرها بين المنتخبين السعودي والمغربي الاثنين، ويرتفع العدد إلى 6 بمباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني، ثم النهائي المقرّر في 18 ديسمبر.

و«لوسيل» رابع أكبر ملعب كرة قدم في العالم، حسب لائحة مرتّبة نشرها موقع «سكور 90» الإلكتروني الكروي، فيما تضعه قوائم أخرى في المركزين السادس والسابع. آسيويًا، يُعدُّ، وفق موقع «لايف أفتر فوتبول» الإلكتروني، ثاني أكبر ملعب في القارة.

وخلال العام المقبل، ستجري فيه مباراة كأس «الفيناليسما» بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني، وهي بطولة تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لُعِبَت منها ثلاث نسخ.

وللمرة الثالثة منذ تدشينه، يستضيف الملعب في اليوم الوطني القطري، 18 ديسمبر، مباراةً نهائية.

وشهِدت أرضيته، في اليوم ذاته من 2024، فوز فريق ريال مدريد الإسباني 3ـ0 على باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال». هذا العام، يتزامن نهائي كأس العرب مع الذكرى ذاتها، التي واكبها نهائي المونديال قبل ثلاثة أعوام.

وطرح موقع «الطريق إلى قطر» الإلكتروني تذاكر مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني وباقي مباريات كأس العرب. بدوره، وزّع مجلس الجمهور السعودي، الثلاثاء والأربعاء، تذاكر مجانية على مشجعي «الأخضر» داخل أحد فنادق الدوحة.

وأيًا كانت درجة الحرارة خارجه، يستمتع جمهور «لوسيل» بأجواء باردة، تُستخدَم تقنيات الطاقة الشمسية في إنتاجها ومن دون انبعاثات كربونية، حسب موقع «زُر قطر» الإلكتروني.