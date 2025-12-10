«شاعر الراية».. ناصر يخطف «الكارت الذهبي»

خطف الشاعر ناصر الحمزاوي نجومية الحلقة الرابعة من برنامج «شاعر الراية»، متأهلًا بنسبة 73 في المئة وسط منافسة شعرية مع بقية المتسابقين الذين ينتظرون نتيجة تصويت الجمهور في الحلقة المقبلة، كما نال المتسابق ناصر بن هندي «الكارت الذهبي» عن طريق عضو اللجنة ناصر السبيعي.

وتأهل عن الحلقة الماضية من خلال تصويت الجمهور المتسابق السعودي عبد الله بداح الجهمي بنسبة 68 في المئة، والمتسابق الكويتي يوسف جزا الديحاني بنسبة 76 في المئة.

كما شارك في الحلقة الرابعة ستة شعراء هم ناصر بن هندي، ونايف القرن، وناصر الحمزاوي، وبدر القحطاني من السعودية، والكويتي عمر الوهيطي المطيري، والسوداني حامد الرشيدي، وعرضت الحلقة على قناة السعودية، ومنصة الأولى وشاهد، وإذاعة الرياض.

وفي فقرة المجاراة كان رمزها الخالد الشاعر محمد بن عمار، الذي اشتهر بشعره، خاصة بألفيته التي يُطلق عليها «ألفية ابن عمار»، وتلقى رواجًا كبيرًا في الأدب الشعبي، وتُعد فقرة المجاراة ماراثونًا شعريًا لاختبار قدرة المتسابقين على مجاراة أبيات شعراء كبار تركوا بصمتهم في الشعر، وفي الموسم الجاري تم اعتماد حقبة تمتد من منتصف القرن الـ 12 إلى منتصف الـ 13 الهجري.

كما عرض البرنامج لقطات لبعض متون الإبل والتي تمثل مسابقة «المشهد» لعموم مواهب الشعر خلف الشاشات، وتمكّنهم من المشاركة والفوز من خلالها، حيث يفوز فيها 10 متسابقين في كل حلقة عن أفضل وصف شعري للمشهد، وبجوائز تتجاوز 100 ألف ريال سعودي، يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف ريال، وبقية المراكز 10 آلاف ريال لكل فائز.