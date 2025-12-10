23 اتحاديا يستعرضون بسداسية في التجربة الأولى

اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» بسداسية نظيفة، الأربعاء، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة دبي الإماراتية ضمن استعداداته في فترة التوقف.

وحملت سداسية «النمور» توقيع حامد الغامدي، والبرتغالي روجر فيرنانديش «هدفان»، وحسام عوار، والألباني ماريو ميتاي، ومهند الشنقيطي.

ومنح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق الاتحادي، الفرصة لـ 23 لاعبًا على مدار شوطي اللقاء، إذ بدأه بتشكيلة أساسية مكونة من الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، أحمد شراحيلي، الصربي كارلو سيميتش، حسن كادش، أحمد الجليدان، الفرنسي نجولو كانتي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، الفرنسي موسى ديابي، الهولندي ستيفن بيرجوين، الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الشوط الثاني، أبقى كونسيساو على رايكوفيتش، فيما أجرى عشرة تغييرات تضمنت دخول كل من البرتغالي دانيلو بيريرا ومواطنه روجر فيرنانديش، البرازيلي فابينيو تفاريس، الألباني ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي، عوض الناشري، محمد فلاتة، المالي محمدو دومبيا، الجزائري حسام عوار، وأحمد الغامدي، وأتبعها بتغيرين تضمنا دخول محمد العبسي حارس المرمى، وفواز الصقور في مكان رايكوفيتش والجزائري عوار.

ويمتد معسكر الفريق الاتحادي في دبي حتى 14 ديسمبر الجاري، ويتضمن مباراة تجريبية ثانية أمام جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى»، الأحد المقبل قبل العودة إلى جدة لاستكمال التحضيرات تأهبًا لعديد من التحديات التي تنتظر «النمور» بعد التوقف، ومنها مواجهة الحزم في الـ 20 من الشهر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وكذلك لقاء ناساف الأوزبكي في 23 منه لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري، أما على صعيد البطولة الآسيوية فإنه يأتي سابعًا بـ 6 نقاط.