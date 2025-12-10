النصر يضرب الوحدة.. وكومان والناصر يعودان

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في المباراة التجريبية التي جرت، الأربعاء، ضمن معسكره الجاري في أبوظبي خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وشهدت المواجهة مشاركة الفرنسي كينسجلي كومان، وسعد الناصر، للمرة الأولى بعد فترة من الغياب عقب تعافيهما من إصابتين، الأول عضلية والثاني عبارة عن تمزق في أربطة الركبة، فيما غاب عبد الرحمن غريب، الذي أدى تمارين انفرادية نظير معاناته من إصابة عضلية.

وتوج كومان والناصر عودتهما بتسجيل كل منهما هدفًا في شباك الوحدة، فيما تكفل البرتغالي كريستيانو رونالدو وهارون كمارا بالهدفين الآخرين، وفي المقابل جاءت ثنائية الفريق الإماراتي عن طريق الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي والصربي دوشان تاديتش من ركلة جزاء.

واعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق النصراوي، على تشكيلة أساسية تألفت من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وسلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وسالم النجدي، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، ومواطنه ويسلي تيكسيرا، والفرنسي كيسنجلي كومان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني، أجرى جيسوس أربعة تغييرات، إذ شارك هارون كمارا، وسالم النجدي، وعلي الحسن، وسعد الناصر، بدلًا عن رونالدو ومارتينيز، والشراري وكومان.

ويختتم الفريق النصراوي معسكره الخارجي، الخميس، وتليه مرحلة أخرى من التحضيرات على ملعب النادي تأهبًا لمواجهة النجمة في الـ21 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «27 نقطة» مع إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة.