بلاتيني يشكو أعضاء «فيفا»

قدم الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الأربعاء، دعوى تشهير ضد ثلاثة أعضاء سابقين في الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وفقًا لما أفاد به مصدر مقرب من الملف، مؤكدًا معلومات صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

وبعد أن تمت تبرئته بشكل نهائي من قبل القضاء السويسري في أغسطس الماضي، عقب عشرة أعوام من الإجراءات في قضية احتيال تسببت في سقوطه من رأس الاتحاد القاري، تقدم النجم السابق للمنتخب الفرنسي بشكوى في أواخر نوفمبر الماضي ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في «فيفا»، حسب المصدر عينه.

وتستهدف الشكوى تصريحات علنية صدرت عن هؤلاء الثلاثة الذين لم تُكشف أسماؤهم، وكانوا عبّروا قبل نحو عشرة أعوام عن مواقف تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى بلاتيني.