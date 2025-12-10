حكم الأخضر وفلسطين.. محام اتهمه بيراميدز بـ «التربص»

تتبدّل الأدوار في حياة المصري أمين عمر، حكم كرة القدم الدولي، بين الملاعب وخارجها.

ففي المستطيل الأخضر، يصبح القاضي الذي يحكم بميزان قانون اللعبة مستخدمًا صافرته ومُشهرًا بطاقاته الملوّنة. لكن بعيدًا عن الكرة، يعود إلى مهنته، فهو محامٍ يمثِّل المدّعين ويدافع عن المهتمين مرتديًا الروب الأسود داخل أروقة المحاكم.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى عمر إدارة مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني، الخميس، على ملعب «لوسيل» في قطر، ضمن ربع نهائي كأس العرب 2025.

وسيعاونه مواطناه محمود أبو الرجال، المساعد الأول، وأحمد توفيق طلِب، المساعد الثاني، فيما اختير النيوزيلندي كامبل كيريك حكمًا رابعًا، والإنجليزي جاريد جيليت حكمًا لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

دولي منذ 2017

يحمل عمر الشارة الدولية منذ 2017، ويقود مبارياتٍ في الدوري المصري ومسابقات محلية أخرى منذ 2013. وهو ابن محمد عمر، مهاجم فريق إسكو القاهري خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات الميلادية.

وخارج بلاده، شارك أمين عمر في إدارة مبارياتٍ ضمن كأس أمم إفريقيا 2019 و2021 و2023، واختير ضمن حكام النسخة المقبلة من البطولة، التي تنطلق الشهر الجاري. وضبطت صافرته مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح نسخة 2023، ونهائي كأس إفريقيا للناشئين 2019، بين المغرب وتونس، وثلاث مبارياتٍ في كأس العالم للناشئين 2019.

ومطلع العام الجاري، شارك الحكم المصري، البالغ من العمر 40 عامًا، في معسكر تدريبي، نظمه «فيفا»، للحكام المرشحين لقيادة مبارياتٍ ضمن كأس العالم 2026.

وفي السعودية، أدار ثلاثًا من مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، إحداها نصف النهائي بين الهلال والشباب.

شكوى من بيراميدز

يُعدّ عمر أحد أبرز الحكام المصريين في الأعوام العشرة الأخيرة، وأُسنِدَت إليه مباريات محلية وقارية مهمة، منها نهائي السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك.

وفي بدايات الموسم الجاري من الدوري في بلاده، تقدّم نادي بيراميدز، بطل دوري أبطال إفريقيا، بشكوى ضده إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اتهمه فيها بـ «التربص» بالكرواتي كرونوسولاف يورتشيش، مدرب الفريق، خلال مباراةٍ أمام الإسماعيلي، بعدما طرده من الملعب بداعي الاعتراض. وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بتجنب إسناد أي مباراة لبيراميدز إلى عمر، لكن لجنة الحكام كلّفته بعدها بمباراةٍ للفريق ذاته.