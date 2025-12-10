نانت يقيل كاسترو

قرر نادي نانت الفرنسي الاستغناء عن خدمات البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما أشار إليه مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس الأربعاء، مؤكدًا ما نشرته صحيفة وست فرانس.

ودفع كاسترو الذي تعاقدت معه الإدارة الصيف الجاري ثمن النتائج الضعيفة والأداء المتواضع لفريقه، وسيتم استبداله بالمغربي أحمد القنطاري الذي عمل مساعدًا للمدرب السابق أنطوان كومباريه، وفق المصدر عينه.

وعقد كاسترو الأربعاء مؤتمرًا صحافيًا بشكل طبيعي قبل مباراة فريقه أمام أنجيه الجمعة في منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري.

وكان المدرب البرتغالي لفت الأنظار عندما قاد دونكيرك إلى المركز الرابع في دوري المستوى الثاني وإلى نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا.

وأثقلت إصابة بعض اللاعبين الأساسيين كاهل الفريق الذي يحتل المركز الـ 17 في الدوري.