العلا ينال جائزة «المؤسسة الرياضية الواعدة»

نال نادي العلا جائزة المؤسسة الرياضية الواعدة «Special Honour for Breakthrough Sports Institution»، المقدّمة من «ARENA E+V»، خلال حفل جوائز WFS Honours، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المخصّصة لتكريم المؤسسات والشخصيات المؤثرة في مستقبل صناعة كرة القدم على مستوى العالم.

وطبقًا لبيان نادي العلا، يأتي التكريم تتويجًا للجهود المتسارعة، التي يبذلها النادي في بناء منظومة رياضية حديثة، وتعزيز حضوره مؤسسة صاعدة تمتلك رؤية واضحة وطموحًا كبيرًا للمساهمة في تطوير قطاع الرياضة في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال وليد معاذ الرئيس التنفيذي لنادي العلا: «إن حصول شركة نادي العلا على جائزة المؤسسة الرياضية الواعدة يُعد انعكاسًا للتقدم الكبير الذي حققناه خلال فترة وجيزة».

وأضاف: «فخورون بما تحقق ومتفائلون بما ينتظرنا في مسيرة تطوير مستقبل الرياضة في العلا».