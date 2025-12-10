أمام فلسطين.. تحد عربي جديـد رينارد يعتمد الضغط المبكر

أعاد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثي نواف العقيدي، وسالم الدوسري، وحسان تمبكتي إلى التشكيل الأساسي خلال المناورة الفنية الأخيرة قبل مواجهة فلسطين، الخميس، على ملعب لوسيل في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن ربع نهائي بطولة كأس آسيا، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نواف العقيدي وسالم الدوسري شاركا في كامل أجزاء المناورة الفنية، فيما دخل حسان تمبكتي في المناورة والجزء الثاني من التدريبات. وينتظر أن يُحسم القرار النهائي للتشكيل الأساسي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

ورجَّحت المصادر ذاتها توجّه رينارد إلى الزج بفراس البريكان في خط المقدمة أساسيًا خلال المباراة، في ظل اعتماده على طريقة لعب تستند إلى الضغط المبكر واستغلال التحولات الهجومية السريعة.

وأدى الأخضر حصته التدريبية، مساء الأربعاء، على أحد ملاعب «أسباير»، واشتملت على الجوانب التكتيكية والتمركز في المساحات الضيقة، قبل أن يختتم المدرب التحضيرات بمناورة على نصف مساحة الملعب. فيما استبعد رينارد أيمن يحيى من معسكر الأخضر في قطر، بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي بيّن عقب إجراء الفحوص اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.