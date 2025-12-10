الاتحاد يحدد خطة آل موسى

أقر الجهاز الطبي في نادي الاتحاد خطة علاجية وتأهيلية متكاملة لسعد آل موسى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، تمتد حتى مارس المقبل، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتأتي الخطوة في إطار برنامج زمني دقيق يهدف إلى استعادة اللاعب جاهزيته الكاملة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية. ووفقًا للمصادر ذاتها، أعد الجهاز الطبي برنامجًا متدرجًا يجمع بين العلاج الطبيعي والتمارين التأهيلية الميدانية، على أن يخضع اللاعب لمتابعة يومية لقياس تحسن استجابته في كل مرحلة، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني بناءً على تطور حالته، وأضافت المصادر أن المدة المحددة قد تتقلص في حال أظهر آل موسى مؤشرات تعافٍ أسرع، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لإعادته قبل الموعد المقرر إذا سمحت حالته بذلك. ويأتي اعتماد البرنامج بعد العملية الجراحية التي خضع لها المدافع في إنجلترا أخيرًا، وأعلن الاتحاد نجاحها عبر حسابه الرسمي، وأُجريت تحت إشراف الطبيب المختص بيتر أدوجهي، أحد أبرز الأسماء في مجال جراحات الرياضيين، الذي يتابع حالة اللاعب منذ الإصابة وحتى مراحل التأهيل الحالية.