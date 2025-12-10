سيدات النصر والقادسية يستعرضن في تحدي الشتاء

دشن فريقا النصر الأول للسيدات والقادسية بطولة تحدي الشتاء بالانتصارات، حيث فاز الأول على شعلة الشرقية بـ «9ـ1»، والثاني على الهلال بـ «5ـ3»، في المباراتين اللتين لعبتا على ملعب الترجي في القطيف، الأربعاء.

وقادت التنزانية كلارا لوفانجا، لاعبة النصر، فريقها للفوز بعد تسجيلها أول سوبر هاتريك في البطولة، كما أضافت الفرنسية نسرين بهلولي هدفين، بينما أحرزت كلٌّ من البرازيلية ماريا إدواردا، وشروق الهوساوي، والبرتغالية أندريا فارياه هدفًا لكلٍ منهم.

وفي المواجهة الثانية، افتتحت الألمانية جينيفر ماروزسان التسجيل للقادسية عند الدقيقة الأولى، وأضافت البرازيلية رايان ماتشادو الهدف الثاني، وسجّلت البرتغالية جيسيكا سيلفا الهدف الأول للهلال، قبل أن تختتم يارا الفارس الشوط الأول بالهدف الثالث للقادسية.

وعزّزت نورة البراهيم تقدم فريقها بتسجيل هدفين إضافيين، فيما قلّص الهلال الفارق عبر لينا محمد وعبير ناصر.