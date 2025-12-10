يحيى خارج العربية.. والمنتخب يكمل الاستعدادات

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفلسطيني، الخميس ضمن ربع نهائي كأس العرب في قطر، في وقتٍ استبعد فيه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللاعب أيمن يحيى من قائمة اللاعبين المشاركة بسبب الإصابة.

وخاض المنتخب حصة تدريبية مساء الخميس، على أحد ملاعب تدريب مركز «أسباير» الرياضي، بدأت بمربعات تكتيكية مصغرة، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب لتطبيق النهج التكتيكي، فيما اختُتِمَت بتمرين الكرات الثابتة.

تزامنًا مع ذلك، أدّى المدافع حسان تمبكتي تمارين خاصة مع المعد البدني داخل الصالة الرياضية، وشارك فقط في الجزء التكتيكي من التدريب الجماعي.

بينما استُبعِد يحيى من قائمة المنتخب في البطولة، بعد اطّلاع الجهاز الفني على تقرير من نظيره الطبي بعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهر عدم جاهزية اللاعب للمشاركة نظير تعرضه إلى إصابة في الركبة.

ولعِب يحيى أمام المنتخب المغربي، الإثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب، وفي اليوم التالي غاب بسبب آلام في الركبة عن التدريبات.

ويواجه المنتخب نظيره الفلسطيني على ملعب «لوسيل»، بعدما كسِب عمان وجزر القمر، ضمن المجموعة الثانية، وخسِر من المغرب، الذي تصدر المجموعة.