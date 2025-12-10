فلامنجو يحسم لقب الأمريكيتين ويطير إلى بيراميدز

حسم فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، بطل أميركا الجنوبية «ليبرتادوريس» ديربي الأمريكيتين أمام كروس أسول المكسيكي، بطل كأس أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، عندما تغلب عليه 2ـ1 ،الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي في الريان ضمن كأس القارات للأندية «فيفا إنتركونتيننتال» .

وفرض الدولي الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثنائية فلامنجو في الدقيقتين 15 و71، فيما سجل خورخي سانشيس الهدف الوحيد لكروس أسول «44».

وضرب فلامنجو موعدًا في نصف النهائي مع بيراميدز المصري بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي السبت المقبل على كأس التحدي، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر الجاري ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024ـ2025 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ريال مدريد الإسباني توّج بلقب النسخة الأولى العام الماضي بفوزه على باتشوكا المكسيكي 3ـ0 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل في الدوحة العاصمة القطرية.