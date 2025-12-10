الألعاب البارالمبية الآسيوية.. 8 ميداليات سعودية

انتزع فريق السعودية 8 ميداليات «1 ذهبية، 5 فضيات، 2 برونزية» في منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، التي افتتحت، الأربعاء، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وماجد راشد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية، في نادي دبي لذوي الهمم.

وجاءت أولى الميداليات السعودية، عن طريق حسين الراشد لاعب فريق السعودية للسباحة، الذي نال الميدالية الذهبية لسباق 200م حرة «S5» بزمن 3:24:35 دقيقة، والميدالية البرونزية لسباق 50م ظهر «S5» بزمن 49.52 ثانية.

وحقق السباح إبراهيم المرزوقي، ثلاث ميداليات في منافسات السباحة المنظمة في مجمع حمدان الرياضي، بإحرازه لفضية سباق 50م ظهر «S5» لفئة الشباب بزمن 48.89 ثانية، وفضية 50م فراشة «S5» بزمن 45.03 ثانية، وبرونزية 200م حرة «S5» بزمن 3.43.11 دقيقة.

ونال السباح عبدالرحمن عسيري، المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 50م ظهر «S5» عن فئة الناشئين، بعد أن انهى السباق بزمن 56.35 ثانية.

وخطف فريق السعودية لرفع الأثقال، ميداليتين فضيتين في منافسات، الأربعاء، إثر فوز فجر السمري بالمركز الثاني لمنافسات وزن 45 كجم، وطلال البلوي بالمركز الثاني لمنافسات وزن 49 كجم.