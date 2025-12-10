مليون ينتظرون.. نجاحات موسم الرياض لا تتوقف

مجددًا.. تجتذب الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض اهتمامات عالمية تتحدث نيابة عنها لغة الأرقام المدوية، وقائمة انتظار شراء تذاكر عرض «رويال رامبل» تلامس نحو مليون شخص بعد أقل من ساعة على طرحها حسبما كشفت عنه عملية البيع عبر تطبيق ويبوك، الأربعاء.

ويعكس الإقبال الكبير على التذاكر نجاحات لا تتوقف باتت عنوانا رئيسيًا لكل فعالية تحت مظلة موسم الرياض بقيادة شخصية استثنائية كالمستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

ويستضيف موسم الرياض الذي بات يقف بوضوح وثقة كأبرز حدث ترفيهي على وجه الأرض مسجلًا حضورًا يتردد صداه في كل مكان حول العالم، النسخة الـ39 من حدث «رويال رامبل» في 31 يناير المقبل، وذلك للمرة الاولى خارج امريكا الشمالية، ويسبقه عرض «سماك داون».

ويعد «رويال رامبل» أكبر أحداث WWE ويشهد النزال الملكي الشهير الذي يشارك فيه 30 مصارعًا و30 مصارعة، إذ ينال الفائز في كل فئة فرصة المنافسة على اللقب في WrestleMania 42 في لاس فيجاس، كما سيُبث مباشرة عبر منصات ESPN في الولايات المتحدة، وعبر Netflix للجمهور حول العالم.

ويعكس تنظيم رويال رامبل في الرياض امتدادًا لمسار الشراكة المتنامية بين الهيئة العامة للترفيه وWWE، التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في استقطاب أبرز العروض العالمية إلى السعودية.

وتمثل استضافة Royal Rumble محطة رئيسة ضمن هذا التعاون، تمهّد للوصول إلى الحدث الأكبر في عالم المصارعة، وهو: WrestleMania 43، الذي سينظم في الرياض عام 2027، وللمرة الأولى خارج أمريكا الشمالية.