تذكرة النصر والوحدة بـ578 دولارا

وصل سعر أغلى تذكرة لحضور مباراة تجريبية لفريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الوحدة الإماراتي الأربعاء في أبوظبي إلى 578 دولاراً وسط انتقادات من قبل المشجعين.

وجرت المباراة التي انتهت لصالح النصر 4-2 في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الذي يتسع لنحو 16 ألف متفرج وسط مقاعد ممتلئة رغم أسعار التذاكر الغالية.

وقال أحد المشجعين عبر منصة «إكس»: «جنون ما يحصل.. أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة التجريبية أغلى من أسعار تذاكر كأس العالم وأبطال دوري أبطال أوروبا»، وكتب آخر: «النصر يقدم بضاعة عالمية بسعر عالمي»، في إشارة إلى نخبة النجوم الذين تضمهم قائمته.

وتراوح سعر التذاكر بين 55 دولاراً للدرجة العادية و578 لمنصة كبار الشخصيات في الملعب الذي يحتضن مباريات الوحدة في البطولات المحلية بسعر تذاكر يبدأ من 6 دولارات.

ولم يمنع غلاء الأسعار من حضور جماهيري كبير وارتدى أغلبهم قميص النصر الذي يحمل رقم رونالدو.

ولم يخيب النجم البرتغالي ظن جمهوره بعدما تألق في الشوط الأول الذي شارك فيه قبل أن يخرج في الثاني، حيث سدد كرة قوية أبعدها لاعب الوحدة عبدالله حمد عن خط المرمى «5»، قبل أن يفتتح التسجيل لفريقه بتسديدة أرضية رائعة «12».

وأدرك الأرجنتيني فاكوندو كروسبسكي التعادل للوحدة مستفيدًا من تمريرة الصربي دوشان تاديتش «23»، لكن النصر عاود التقدم بهدف الفرنسي كينغسلي كومان «31».

وعاد الوحدة لإدراك التعادل مجددًا عبر تاديتش «36 من ركلة جزاء، ورد النصر بهدفين سجلهما البديلان هارون كمارا «55» وسعد الناصر «78».