«السلبية» تسيطر على سان جيرمان وبلباو

أهدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التأهل المباشر لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل سان جيرمان بدون أهداف مع مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، التي توج بلقبها الفريق الفرنسي في الموسم الماضي.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وأصبح في رصيد سان جيرمان، الذي أحرز كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، 13 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد أتلتيك بلباو إلى 5 نقاط في المركز الخامس والعشرين.

وتتأهل الأندية التي حصلت على المراكز الثماني الأولى إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يتعين على الأندية التي تتواجد في المراكز من التاسع إلى الـ24 خوض دور فاصل للصعود إلى الأدوار الإقصائية.