السيتي يزيد أحزان الريال

قلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم الطاولة على مضيفه ريال مدريد الإسباني وهزمه بنتيجة 2 - 1، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

لم يحافظ ريال مدريد على تقدمه بهدف رودريجو في الدقيقة 28 من المباراة التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو، ورد الفريق الإنجليزي بثنائية لنيكو أورايلي وإرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و.43

وسقط العملاق المدريدي على أرضه للمرة الثانية خلال أسبوع، بعدما خسر بثنائية دون رد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، الأحد الماضي .

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ليعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن.

أما ريال مدريد فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.