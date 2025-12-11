دوري الأبطال.. أرسنال يتصدر بالعلامة الكاملة

حقق فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-0 ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسجل نوني مادويكي هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 25، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، وعزز البرازيلي جابرييل مارتينللي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 56.

واستعاد أرسنال توازنه بعدما كان قد تعرض لهزيمة محلية ضد أستون فيلا 1-2 لتهدد صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا بعدما تقلص الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى نقطتين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، أما كلوب بروج فيبقى في المركز الحادي والثلاثين ولديه 4 نقاط.