كثافة جماهيرية

سجلت الجماهير حضورها المكثف في المواجهة التجريبية بين فريق النصر الأول لكرة القدم ومضيفه الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، الأربعاء (المركز الإعلامي – النصر)