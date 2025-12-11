الرئيسية / الصورة .. قصة

كثافة جماهيرية

2025.12.11 | 01:43 am
سجلت الجماهير حضورها المكثف في المواجهة التجريبية بين فريق النصر الأول لكرة القدم ومضيفه الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، الأربعاء (المركز الإعلامي – النصر)
