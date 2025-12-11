الرئيسية / الصورة .. قصة

سقوط جديد

2025.12.11 | 01:43 am
استمر نزيف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم على ملعبه للمرة الثانية تواليًا بخسارته 1-2 أمام مانشستر سيتي ضمن دوري أبطال أوروبا وقبلها أمام سيلتا فيجو في الدوري 0-2 (وكالات) سقوط جديد

