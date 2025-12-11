نابولي يسقط.. ويوفنتوس ينهض

كسب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم ضيفه نابولي الإيطالي 2-0 في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما عاد يوفنتوس بالفوز على بافوس القبرصي بالنتيجة نفسها، الأربعاء.

وافتتح الكولومبي ريتشارد ريوس التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 20، بينما أحرز لياندرو باريرو الهدف الثاني في الدقيقة .49

وارتفع رصيد بنفيكا، الذي أحرز اللقب مرتين في ستينيات القرن الماضي، إلى 6 نقاط، ليتقدم للمركز الخامس والعشرين، ليعوض انطلاقته السيئة في البطولة، بعدما خسر في مبارياته الأربع الأولى.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، الذي تكبد خسارته الثالثة في مسيرته بالبطولة، مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين.

وفي المباراة الثانية سجل الأمريكي وستون مكيني هدف التقدم ليوفنتوس عند الدقيقة 67 بعد شوط

أول سلبي، بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، بينما أضاف الكندي جوناثان ديفيد الهدف الثاني بعد 5 دقائق من تمريرة التركي كينان يلدز.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.

ويلعب يوفنتوس الأحد المقبل ضد بولونيا على ملعب الأخير في الدوري قبل أن يستقبل روما في مواجهة قوية منتظرة.