نيوكاسل يتعثر بتعادل محبط أمام ليفركوزن

واصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم ابتعاده عن طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله 2-2 مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني، الأربعاء، في الجولة السادسة من المسابقة.

وبادر باير ليفركوزن بالتسجيل في الدقيقة 13 بهدف جاء عبر «النيران الصديقة»، عن طريق البرازيلي برونو جيمارايش، لاعب نيوكاسل، الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

وانتفض نيوكاسل في الشوط الثاني، بعدما أحرز أنتوني جوردون هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 51، فيما أضاف زميله لويس مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز اليخاندرو جريمالدو هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.