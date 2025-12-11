تاريخيًا.. الأخضر لا يخسر مواجهات فلسطين

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العرب، للمرة السادسة تاريخيًا، عندما يواجه فلسطين، الخميس، في التحدي الرابع بين الطرفيْن على المستوى العربي.

وسجل الأخضر أفضلية طفيفة في 3 مواجهات سابقة، عبر انتصار وتعادليْن، فيما كان للفريقيْن عدة لقاءات بعيدًا عن منافسات كأس العرب، تفوّق فيها الأخضر، لاسيما فوزه العريض بخماسية دون رد في تصفيات كأس العالم 2022.

وعلى مستوى كأس العرب، تواجه المنتخبان للمرة الأولى في النسخة السادسة عام 1992، في مدينة حلب السورية، خلال ثالث مشاركات الأخضر، وثاني مشاركات المنتخب الفلسطيني، إذ نجح الأخضر السعودي بالفوز 2-1، في ثاني مبارياته بدور المجموعات، وبهدفيْن سجلهما فهد الهريفي وسعيد العويران في غضون 3 دقائق قبل انتصاف الشوط الثاني.

وتصدّر المنتخب السعودي مجموعته بعد هذا الفوز، فيما ودّع الفلسطيني، قبل أن ينجح الأخضر بتجاوز الكويت في نصف النهائي، وصولًا إلى خسارته أمام مصر في المباراة النهائية.

والتقى المنتخبان مجددًا عام 2012، في النسخة التاسعة في الطائف، ولحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، في توقيت كان فيه الأخضر قد ضمن تأهله، عقب فوزه العريض على الكويت برباعية نظيفة في الجولة الأولى من المجموعة التي ضمت 3 منتخبات فقط حينها.

وتقدّم الأخضر بهدف عبد المجيد الرويلي في الدقيقة 9، بعد تمريرة متقنة من عيسى المحياني، لكن المنتخب الفلسطيني قلب النتيجة بحلول الدقيقة 73، إلى أن أدرك خالد الزيلعي التعادل في الدقيقة 85، بعد متابعته لتسديدة من الرويلي تصدّى لها الحارس.

وفي النسخة الماضية عام 2021، على الأراضي القطرية، التقى الفريقان في ثاني جولات دور المجموعات، وتحت شعار تعديل المسار، بعد خسارة الأخضر أمام الأردن، وفلسطين أمام المغرب، في الجولة الأولى، إلا أن حساباتهما تعقدّت أكثر بعد تعادلهما 1-1، إذ تقدّم المنتخب الفلسطيني قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل في الدقيقة 81.

وبعيدًا عن كأس العرب، التقى المنتخبان عدة مرات في مسابقات أخرى، إحداها في دورة الألعاب العربية في دمشق عام 1976، عندما فاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة، تمهيدًا لحصول الأخضر على ميدالية فضية.

وتُوّج المنتخب السعودي بذهبية كرة القدم في النسخة الأولى من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، في مكة، عام 2005، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في 6 مباريات، إحداها أمام المنتخب الفلسطيني في دور المجموعات، وبـ 3 أهداف دون مقابل، سجلها سعد الحارثي ومحمد أمين وصالح بشير.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، كان المنتخب الفلسطيني أحد منافسي الأخضر في الطريق نحو نهائيات 2018، إذ لعب المنتخب السعودي مباراته الأولى في الدور الثاني من التصفيات أمام فلسطين، في الدمام، وفاز بطريقة دراماتيكية، إذ تقدّم 2-1 حتى الدقيقة 90، وأدرك ماتياس جادوي التعادل لفلسطين في الدقيقة 91، قبل أن يسجل محمد السهلاوي هدف الفوز في الدقيقة 94.

وتعادل المنتخبان سلبًا في الجولة الخامسة، في عمّان العاصمة الأردنية، وفي نتيجة لم تؤثر على تحكّم الأخضر بزمام مجموعته، إذ تصدّرها في نهاية المطاف مع 20 نقطة من 8 مباريات، وتأهل إلى الدور الثالث، تمهيدًا لحجز مقعد مونديالي للمرة الأولى منذ العام 2006.

وتكرر السيناريو نفسه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بحضور المنتخبيْن في المجموعة الرابعة من ثاني أدوار التصفيات الآسيوية، فانتهى لقاء الذهاب بينهما على نتيجة التعادل السلبي في بلدة الرام الفلسطينية، قبل فوز عريض للأخضر إيابًا في الرياض، بنتيجة 5-0، عبر ثنائية لصالح الشهري، وهدف لكل من سالم الدوسري وفهد المولد وياسر الشهراني.

وتصدّر المنتخب السعودي مجموعته، مع 20 نقطة من 8 مباريات، قبل أن يتصدر المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات، أمام اليابان وأستراليا، ليحجز بطاقة التأهل إلى المونديال القطري.

والتقى الفريقان للمرة الأخيرة، في مباراة تجريبية، مطلع العام الماضي، في الدوحة، في سياق تحضيرات الأخضر للمشاركة في كأس آسيا، وانتهت المواجهة دون أهداف.