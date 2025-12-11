20 عاما على افتتاحية مواجهات الأخضر وفلسطين

مرّت 20 عامًا على باكورة المواجهات بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الفلسطيني، منافسه مساء الخميس على ملعب «لوسيل» في قطر ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وتواجه المنتخبان في 3 ديسمبر 2005، ضمن المجموعة الثانية من منافسات اللعبة في دورة ألعاب غرب آسيا في قطر. يومها، فاز «الأخضر» 2ـ0، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، مفتتحًا على ملعب نادي الريان سجلّ مبارياته أمام نظيره الفلسطيني. وأحرز الهدفين المهاجمان أحمد الصويلح وعيسى المحياني، فيما أشرك المدرب 14 لاعبًا، من بينهم نواف التمياط وخالد عزيز، لاعبا الوسط، والمدافعان نايف القاضي ومحمد مسعد، والمهاجمان محمد العنبر وعلاء الكويكبي، وسعيد الحربي، حارس المرمى.

والتقى "الأخضر» المنتخب الفلسطيني سبع مراتٍ أخرى، اثنتان منها لحساب كأس العرب وأسفرتا عن التعادل 2ـ2 في 2012 و1ـ1 في 2021.

وضمن تصفيات كأس العالم 2018 و2022، تواجها في أربع مباريات، كسِب الجانب السعودي اثنتين، 3ـ2 في 2015 و5-0 في 2021، وحُسِمَت الأخريان بالتعادل السلبي في 2015 و2019.

وخاض المنتخبان مباراة تجريبية في الدمام عام 2014، كسِبها السعوديون 2ـ0.

وبعد مرور عقدين من الزمن على المواجهة الأولى، يتنافس المنتخبان على أحد مقاعد نصف نهائي كأس العرب.

وفاز «الأخضر»، الذي يدرّبه الفرنسي هيرفي رينارد، على عمان 2ـ1 وجزر القمر 3ـ1 الأسبوع الماضي، وخسِر من المغرب 0ـ1، الاثنين، وحلّ وصيفًا لترتيب المجموعة الثانية.