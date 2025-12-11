الإقصائيات..الأخضر يتسلح بـ 16 خبيرا

يتسلّح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بـ 16 لاعباً في قائمته عند مواجهة فلسطين ضمن ربع نهائي كأس العرب على ملعب لوسيل، الخميس، يملكون خبرة سابقة في خوض المباريات الإقصائية بين كأس آسيا وكأس الخليج والكأس الذهبية، مقابل سبعة لاعبين ينتظرون ظهورهم الأول في هذا النوع من المواجهات بحسب بيانات موقع المنتخب السعودي الإلكتروني.

وبدأت تجربة لاعبي الأخضر في الأدوار الحاسمة من كأس الخليج 2014، حين خاض سالم الدوسري قائد المنتخب نصف النهائي أمام الإمارات في مباراة انتهت بفوز الأخضر 3–2، قبل أن يعود ويشارك في النهائي الذي خسره الأخضر ضد قطر 2–1.

ومع مرور الأعوام، برزت كأس الخليج 2019 محطة مفصلية لأسماء أخرى من القائمة الحالية؛ إذ شارك حسان تمبكتي، ومحمد كنو، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان في نصف النهائي الذي كسبه المنتخب أمام قطر 1–0، ثم خاض الرباعي نفسه النهائي الذي خسره الأخضر أمام البحرين بهدف دون رد، وانضم إليهم في تلك المواجهة النهائية سالم الدوسري الذي كان حاضرًا أيضًا في خسارة اللقب.

وعلى الصعيد القاري، منحت كأس آسيا 2019 سالم الدوسري محطة إقصائية أخرى، عندما شارك في مباراة دور الـ16 أمام اليابان التي انتهت بخسارة المنتخب 1–0، قبل أن تتوسع دائرة الحضور الإقصائي في النسخة التي تليها 2023، وهي النسخة التي شهدت أكبر مشاركة للاعبي القائمة في مواجهة واحدة بنظام خروج المغلوب، إذ خاض راغد النجار، وتمبكتي، والدوسري، وعبدالله الخيبري، وكنو، وناصر الدوسري، وصالح الشهري مباراة دور الـ16 أمام كوريا الجنوبية، والتي انتهت بالتعادل 1–1 قبل أن تُحسم بركلات الترجيح 4–2 لصالح المنافس، بينما تواجد البريكان على دكة البدلاء في اللقاء ذاته.

وبعد المحطتين الآسيويتين، خاض عدد من لاعبي المنتخب تجربة مختلفة عبر ربع نهائي الكأس الذهبية صيف العام الماضي، حين شارك نواف العقيدي، وعبدالإله العمري، وعلي مجرشي، ومحمد بكر، ونواف بوشل، وعبد الرحمن العبود، وصالح الشهري، إضافة إلى البريكان، في مباراة الإقصاء أمام المكسيك التي انتهت بخسارة الأخضر 2–0.

وأكملت كأس الخليج 2024 دائرة الخبرة الإقصائية للاعبي الأخضر، عندما ظهر بها تمبكتي، ونواف بوشل، وكنو، ومصعب الجوير، والدوسري، والحمدان في نصف النهائي أمام عمان، وهي المباراة التي انتهت بخسارة الأخضر 2–1.

وفي الجهة المقابلة، يدخل سبعة لاعبين القائمة دون أي تجربة إقصائية سابقة، هم عبد الرحمن الصانبي، ووليد الأحمد، وأيمن يحيى (الذي ظهر فقط على دكة البدلاء في ربع نهائي الكأس الذهبية)، وصالح أبو الشامات، ومحمد أبو الشامات، ومراد هوساوي، وجهاد ذكري، ليشكّلوا الشريحة الجديدة، والجيل الذي ينتظر أول اختبار في لحظات الحسم.