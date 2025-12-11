أمام فلسطين.. رينارد يترقب العبور الثامن

يظهر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمرة الرابعة عشرة في الأدوار الإقصائية طيلة مسيرته مع المنتخبات حين يواجه الخميس فلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025.

رصيد رينارد حتى الآن في المباريات الحاسمة 7 انتصارات و6 هزائم، سجّلت خلالها فرقه 19 هدفًا واستقبلت مثلها تمامًا.

كتب المدرب الفرنسي أجمل فصوله في إفريقيا، مع زامبيا 2012 حين توّج بلقب كأس الأمم بعد أن قلب التوقعات رأسًا على عقب، فأطاح بالسودان «3-0» ثم غانا «1-0» وأخيرًا كوت ديفوار بركلات الترجيح في النهائي.

بعد ثلاثة أعوام فقط، كرّر الإنجاز نفسه مع كوت ديفوار 2015، بعد انتصارين كبيرين على الجزائر «3-1» والكونغو الديمقراطية «3-1» ثم ركلات ترجيح أخرى أمام غانا.

الوجه الآخر لرينارد ظهر مع المغرب، خسر ربع نهائي 2017 أمام مصر «0-1»، ثم خرج في دور الـ16 عام 2019 أمام بنين بركلات الترجيح.

مع الأخضر السعودي بدأ رينارد مرحلة جديدة في كأس الخليج 2019 حين قاده لنهائي البطولة بعد الفوز على قطر «1-0» في نصف النهائي، لكنه خسر اللقب أمام البحرين «0-1».

وفي النسخة الأخيرة من كأس الخليج سقط في نصف النهائي أمام عُمان «1-2»، ثم خرج من ربع نهائي الكونكاكاف الذهبية 2025 أمام المكسيك «0-2».

الخميس، أمام فلسطين، يبحث رينارد عن الانتصار الثامن في الأدوار الإقصائية، وعن أول خطوة فعلية نحو لقب عربي غاب عن خزائن الأخضر منذ 2002.