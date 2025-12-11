الفلسطيني يواجه الأخضر بلاعبي القارات الخمس

توافد لاعبو المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم من خمس قاراتٍ مختلفةٍ لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي تخطوا فيها مرحلة المجموعات، وتأهلوا لملاقاة الأخضر، الخميس، في دور الثمانية.

وتتألَّف القائمة من 23 لاعبًا، بينهم 13 اسمًا ينشطون في قارة آسيا، التي يقع بلدهم إلى الغرب منها.

وفي قطر ذاتها، مسرح البطولة، يحترف السباعي رامي حمادة، حارس مرمى المرخية، ومحمد صالح وعميد محاجنة، مدافعا الريَّان، وياسر حمد، مدافع الغرافة، ومصعب البطَّاط، ظهير أيمن فريق قطر، وميلاد ترمانيني، مدافع الشمال، وتامر صيام، مهاجم الفريق ذاته.

ويلعب ثلاثةٌ محليًّا، منهم الحارسان عبد ياسين ومهدي عاصي في فريقي اتحاد أبناء سخنين ومؤسسة شباب البيرة على الترتيب، إلى جانب أحمد طه، ظهير أيسر كفر قاسم صهيب.

وداخل الأراضي الأردنية المجاورة، يُمثِّل عميد صوافطة، لاعب الوسط، فريق السلط، فيما يدافع وجدي نبهان، الظهير الأيسر، عن ألوان الوحدات.

من جهته، ينتمي المهاجم زيد قنبر إلى نادي العربي في دولة الكويت.

وتستأثر قارة إفريقيا بستةٍ من لاعبي القائمة، موزَّعين على بلدين بواقع أربعةٍ في مصر، واثنين داخل الجارة ليبيا.

ومن رباعي مصر، يتزامل اثنان في فريق بتروجيت، هما حامد حمدان، لاعب الوسط، وبدر موسى، الجناح الأيسر، بينما يلعب المهاجم خالد النبريص للإسماعيلي، وعدي الدباغ، رأس الحربة، للزمالك.

ويرتدي عدي خروب، لاعب الوسط، قميص أهلي بنغازي الليبي، وينافسه في فريق التحدي محمود أبو وردة، الجناح الأيمن.

وتقتصر علاقة القائمة بقارة أوروبا على خالد أبو الهيجاء، مدافع الفريق الثاني لفريق نورمبيرج الألماني، ومصطفى زيدان، لاعب وسط روزنبورج النرويجي.

ووحده يركض إميليو صبا، الظهير الأيمن، في قارة أمريكا الجنوبية، ممثِّلًا لفريق سبورت بويز البيروفي، بإعارةٍ محليةٍ من ميلجار أريكيبا.

ومثله، ينشط أحمد القاق، لاعب الوسط، بمفرده في الجزء الشمالي من أمريكا، حاملًا ألوان فريق نورث كارولاينا في الولايات المتحدة.

وعلى مستوى القيمة السوقية، يُقدِّر موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي القائمة كاملةً بـ 6.5 مليون يورو.

ويتصدَّر عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، القائمة في القيمة السوقية بـ 1.2 مليون يورو، فيما يقل جميع زملائه عن حاجز الـ 500 ألف.

ويأتي مصطفى زيدان ثانيًا، بالشراكة مع زيد قنبر «450 ألفًا»، ثم حامد حمدان «400 ألف»، وإميليو صبا «375 ألفًا».

ويكبر الجميع عمرًا تامر صيام بـ 33 عامًا، بينما يصغرهم قاطبةً مهدي عاصي وخالد أبو الهيجاء، البالغان من العمر 20 عامًا.

ويحمل شارة قيادة المنتخب مصعب البطاط، صاحب الـ 32 عامًا و72 مباراةً دوليةً، حسبَ بيانات «ترانسفير ماركت».

ومن قائمة آخر مباراةٍ جمعت بين المنتخبين، 4 ديسمبر 2021، لحساب دور المجموعات من بطولة كأس العرب الماضية، تبقَّى أربعةٌ، شاركوا أساسيين، هم تامر صيام، ومحمود أبو وردة، ومحمد صالح، وياسر حمد، إلى جانب عدي خروب الذي دخل بديلًا.