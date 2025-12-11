بوقرة: أنجزنا المهمة الأولى

أكد مجيد بوقرة، مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم حامل اللقب، أنه يتعامل مع كل مباراة في كأس العرب على أنها نهائي، مؤكدًا أهمية التعافي بين المباريات وذلك قبل مواجهة الإمارات في ربع النهائي، الجمعة في قطر.

وقال في مؤتمر صحافي، الخميس: «أنجزنا المهمة الأولى بالتأهل وكما سبق أن قلت إننا نتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، التعافي مهم جدًا في هذه البطولة كوننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام وإن شاء الله نكون جاهزين للمباراة».

وتصدرت الجزائر مجموعتها الرابعة في كأس العرب لتضرب موعدًا مع منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثالثة في دور الثمانية للبطولة الجارية في الدوحة.

ويأمل منتخب الجزائر في الدفاع عن اللقب الذي توج به قبل أربعة أعوام، على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها التشكيلة على خلفية التغييرات التي شهدتها.

ويقود بوقرة المنتخب الجزائري في هذه البطولة للمرة الثانية بعدما فاز الفريق تحت إمرته باللقب في 2021 لكنه واجه معطيات مختلفة في النسخة الجارية.

وأجرى المدرب تغييرات عديدة على قوام فريقه باستدعاء عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة يقودهم الهدّاف التاريخي للجزائر إسلام سليماني.

لكن بوقرة تعرض لبعض الانتقادات من محللين جزائريين ووسائل إعلام محلية بسبب التشكيلة التي ضمت بعض أسماء لا تحقق الإجماع.

كما اصطدم المدرب برفض بعض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالرحيل عن صفوفها للمشاركة في البطولة.