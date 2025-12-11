تعديلات تسهل الانتقال إلى «فورمولا 1»

يجد أفضل سائقي «إندي كار» الطريق إلى «فورمولا 1» أسهل قليلًا بعد أن منح الاتحاد الدولي للسيارات السلسلة الأمريكية وزنًا أكبر بدءًا من موسم 2026، ما يفتح الباب أمام السائقين في الولايات المتحدة لتلبية معايير المشاركة في بطولة العالم.

ووافق الاتحاد الدولي للسيارات في اجتماع الخميس على زيادة النقاط المخصصة للمراكز من الثالث حتى التاسع في هذه السلسلة، ضمن نظام التصنيف المؤهل للحصول على رخصة القيادة الفائقة.

ولكي يتأهل السائقون للحصول على هذه الرخصة، يجب أن يجمعوا 40 نقطة خلال ثلاثة أعوام.

ويحصل بطل إندي كار فقط على هذا العدد دفعة واحدة، بينما ينال صاحب المركز الثاني 30 نقطة.

أما القواعد المعدلة فتمنح المزيد من النقاط للمراكز من الثالث حتى التاسع بدءًا من العام المقبل «لتعكس الأهمية المتزايدة لهذه الفئة».

ولا تضم «فورمولا 1» حاليًا أي سائق أمريكي، على الرغم من ازدهار هذه الرياضة في الولايات المتحدة مع وجود ثلاثة سباقات، إضافة إلى دخول كاديلاك الموسم المقبل ليصبح الفريق الحادي عشر في البطولة.

وسينافس كولتون هيرتا، الفائز بتسعة سباقات في «إندي كار»، في بطولة «فورمولا 2» العام المقبل، بينما يعمل كسائق تجارب لدى كاديلاك.

وكان هيرتا قد فشل في الحصول على النقاط الكافية لرخصته الفائقة استنادًا إلى نتائجه في المواسم الأخيرة.

ولطالما شعر مشجعو «إندي كار» بأن الاتحاد الدولي يقلل من قيمة مواهب السلسلة مقارنة ببطولات أخرى مثل «فورمولا 2».

وبموجب التغيير الجديد، سيكون هيرتا أقرب إلى استيفاء الحد الأدنى المطلوب للحصول على الرخصة.

وقال توني كنعان رئيس فريق آرو مكلارين لموقع موتور سبورت «إنها أخبار جيدة لإندي كار وللسائقين في السلسلة إذا أرادوا التسابق في «فورمولا 1». أصبح سائق إندي كار لا يحتاج إلى الذهاب إلى بطولات أدنى لإثبات امتلاكه كل ما يلزم للمنافسة على أعلى المستويات».