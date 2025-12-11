«البحر الأحمر» يوقع اتفاقية الرسوم المتحركة

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الخميس، عن إطلاق شراكة مع مدينة الرسوم المتحركة والصناعات الإبداعية «CITIA»، الجهة المنظمة لمهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، وهو أكبر مهرجان سنوي في العالم للرسوم المتحركة تمّ إطلاقه منذ 65 عامًا.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام في إطار مذكرة تفاهم قام بتوقيعها في جدة كل من فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وميكايل مارين، الرئيس التنفيذي لمدينة الرسوم المتحركة والصناعات الإبداعية ومهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة والسوق الدولية لأفلام الرسوم المتحركة، إلى تعزيز التعاون في صناعة الرسوم المتحركة العالمية ودعم تنمية المواهب وتعزيز التميز في هذا الصناعة، فضلًا عن تطويرها في السعودية وتعزيز التبادل الثقافي بينها وبين فرنسا والمنظومة الدولية لصناعة الرسوم المتحركة.

وفي إطار هذه الشراكة الواعدة، سيقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فقرة سنوية تضم باقة من أفضل الأعمال المشاركة في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، وذلك في ميدان الثقافة، جدة التاريخية، حيث سيجري تقديم مجموعة من عروض الأفلام في الهواء الطلق وورش العمل المخصصة للأطفال والبرامج الممتعة للعائلات. كما تتيح هذه الشراكة فرص عرض أفلام الرسوم المتحركة السعودية القصيرة والطويلة في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، بما يفسح المجال لمناقشة إمكانية إطلاق برنامج مخصص للرسوم المتحركة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وسيجري ابتداءً من عام 2026 تشكيل لجنة متخصصة في صناعة الرسوم المتحركة ضمن سوق البحر الأحمر، في حين سيثمر التعاون بين معامل البحر الأحمر ومنظومة التطوير المهني التابعة لمدينة الرسوم المتحركة والصناعات الإبداعية عن ورش عمل وجلسات تدريب مع الخبراء وبرامج توجيه وإرشاد وبرامج تبادل الطلاب والمواهب الناشئة. كما سيبحث مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في فرص إطلاق البرامج المشتركة، لتنمية المواهب والإنتاج المشترك وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. وسيشارك وفد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، وذلك بالشراكة مع هيئة الأفلام السعودية.