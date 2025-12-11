الأخضر يحبط العنابي بهدف الخيبري

تصدر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، المجموعة «A» بعد تعادله أمام قطر 1-1، الخميس، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج الجارية في الدوحة العاصمة القطرية.

وسجل هدف الأخضر ثامر الخيبري قبل نهاية المواجهة بخمس دقائق بعد أن سجل العنابي هدف التقدم في شوط المباراة الأول.

ودخل مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي لويجي دي بياجو بتشكيلة احتياطية، وذلك لضمانه التأهل إلى نصف نهائي البطولة، إذ أشرك، تركي بالجوش في حراسة المرمى، وأمامه فيصل الصبياني ومحمد برناوي وبسام هزازي، وفي الوسط عواد دل ومشعل العلائلي وعبد الله معتوق وعبد الرحمن العبيد، وفي المقدمة طلال حاجي وثامر الخيبري.

وفي المواجهة الثانية تغلب المنتخب الكويتي على البحرين 2-1، لينهيا مشاركتهما في البطولة باحتلال المركزين الثالث والرابع.

وبهذه النتيجة يواجه المنتخب السعودي متصدر المجموعة الأولى، منتخب الإمارات الذي حل ثانيًا في المجموعة الثانية، فيما يلتقي العراق قطر في النصف الآخر من دور الأربعة، وذلك يومي 13 ديسمبر الجاري.

ويعد المنتخب السعودي، صاحب السجل الأعلى في هذه البطولة، إذ حقق اللقب أربع مرات «2008 -2012 – 2015- 2016»، ومرة واحدة لكل من قطر«2010»، عُمان «2011»، والبحرين«2013».