الجمعة.. يحيى يشخّص الإصابة في مدريد

يجري أيمن يحيى، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح الجمعة، كشفًا طبيًا عبر الأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة في مدريد العاصمة الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأصيب يحيى في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المغرب في بطولة كأس العرب الإثنين.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، استبعد يحيي من معسكر الأخضر الذي يخوض مساء الخميس مواجهة فلسطين ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب، بناء على التقرير الطبي المقدم له من الجهاز الطبي.

وشارك يحيى «24 عامًا» مع الأخضر في مواجهة الافتتاحية أمام عُمان 72 دقيقة، ولعب أمام جزر القمر 74 دقيقة، وحل بديلًا في مواجهة المغرب قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.