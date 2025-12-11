لينجارد يسجل هدفا ويودع بالدموع

اختتم الإنجليزي جيسي لينجارد مشواره بهدف في مباراته الأخيرة مع فريق إف سي سول الأول لكرة القدم قبل أن يودّع المجال في كوريا الجنوبية بالدموع بعد موسمين قضاهما هناك.

ومنح النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا البالغ من العمر 32 عامًا التقدم لفريقه على ضيفه ملبورن سيتي الأسترالي «1-1» في ختام الجولة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الدقيقة 31.

وكان لينجارد أعلن الجمعة الماضي أن هذه المباراة ستكون الأخيرة له مع الفريق الكوري الجنوبي.

وانهار لينجارد الذي خاض 60 مباراة بقميص إف سي سول، باكيًا بعد اللقاء وهو يشاهد مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: «قائدنا العزيز».

وجاء في الرسالة: «سيظل اسمك وإرثك محفورين في تاريخ نادينا. سول ستبقى دائمًا بيتك. شكرًا لك، قائدنا».

وانضم لينجارد إلى النادي في فبراير من العام الماضي، ووجه التحية لجماهير الفريق وصفق لهم قبل أن يعانق زملاءه في جولة تكريمية داخل الملعب.

وقال عشية المباراة إنه أمضى «عامين سعيدين» في كوريا الجنوبية.

وأضاف لاعب الوسط الهجومي الذي شارك في 32 مباراة دولية مع إنجلترا، بينها نصف نهائي كأس العالم 2018: «تعلّمت الكثير، أصبحت أكثر نضجًا، وتحملت مسؤولية كبيرة هذا العام بصفتي القائد. أستطيع أن أغادر كوريا الجنوبية أكثر نضجًا، هذا ما أؤمن به».

وسجل لينجارد هدف التقدم في الدقيقة 31 بطريقة هادئة، واحتفل برقصة «المون ووك» الشهيرة لمايكل جاكسون، قبل أن يدرك ملبورن التعادل في منتصف الشوط الثاني عبر الياباني تاكيشي كاناموري «74».